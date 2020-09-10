Bu hafta sekiz film vizyona girecek

10 Eylül 2020 Perşembe, 11:38

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli sekiz film vizyona girecek.

FIRTINALI SOYGUN

Yönetmenliğini Michael Polish'in üstlendiği; başrollerini Emile Hirsch, Mel Gibson, Kate Bosworth, David Zayas ve Stephanie Cayo'nun paylaştığı "Fırtınalı Soygun" izleyici ile buluşacak.

Dram ve aksiyon ağırlıklı film; büyük bir kasırganın vurduğu sırada bir soygunun altından kalkmaya çalışan çete üyeleri ile insanları koruyarak bu soygunu engellemeye çalışan polisin hikayesini anlatıyor.

YENİ MUTANTLAR

Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga ve Blu Hunt'un rol aldığı "Yeni Mutantlar" filminin yönetmenliğini Josh Boone üstleniyor.

X-Men evreninde geçen film, mutant olduklarını travmatik olaylarla keşfeden bir grup gencin, bulundukları mutant rehabilitasyon merkezinin sandıkları gibi bir yer olmadığını keşfetmeleriyle gelişen olayları konu ediniyor.

SİLAHLAR FORA

Daniel Radcliffe'in başrolünde yer aldığı haftanın bir diğer aksiyon filmi "Silahlar Fora"; yanlış insanlara çattıktan sonra ellerine bağlı silahlarla uyanan bir adamın, kaçırılan eski sevgilisini kurtarmaya çalışma hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Yönetmen koltuğunda Jason Lei Howden'ın oturduğu filmde, Daniel Radcliffe'ye Samara Weaving, Rhys Darby, Ned Dennehy ve Natasha Liu Bordizzo'nun eşlik ediyor.

KARANLIĞIN İÇİNDEN

David Ryan Keith'in yönettiği "Karanlığın İçinden" filminin başrollerinde Kendra Carelli, Paul Flannery ve Mark Wood yer alıyor.

Korku ve gerilim türündeki film, ebeveynlerinin ortadan yok olmasının arkasındaki sır perdesini aralamaya çabalayan, psişik güçlere sahip bir adamın başından geçenleri ele alıyor.

UZUN ZAMAN ÖNCE

Cihan Sağlam'ın yönettiği "Uzun Zaman Önce" filminin oyuncu kadrosunda Esra Bezen Bilgin, Onur Dikmen, Sevinç Erbulak, Serdar Orçin ve Nihan Okutucu yer alıyor.

Dram türündeki film, bir süredir ilişkilerinde problemler yaşadığı eşinin kendisini aldattığını düşünen bir adamın hikâyesini anlatıyor.

DENEY

Birol Kurt'un yönettiği "Deney", Rusya'da gerçekleştiremediği tehlikeli bir deneyi Türkiye'de hayata geçiren Albay Vladimir ile ifa ettiği deneyin gelişimini odağına alıyor.

Filmde Selçuk Kılıç, Serdar Yıldırım, Ercüment Fidan, Büşra Acar ve Emel Genç gibi isimler rol alıyor.

HADİ GİDELİM

Dan Scanlon'un yönettiği haftanın animasyonu "Hadi Gidelim", dünya üzerinde sihrin var olup olmadığını keşfe çıkan iki kardeşin hikâyesini beyaz perdeye taşıyor.

BREAK THE SILENCE: THE MOVIE

Yarın vizyona gerecek yapımların yanı sıra, ünlü K-Pop grubu BTS üyelerinin çıktıkları turneyi anlatan "Break the Silence: The Movie" adlı belgesel de izleyici ile buluşacak.