Bu kantar hassas tartar

28 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Kurultay öncesinde hem gazeteciler hem de partililer arasında PM için epey bir toto oynandı. Bu totoda PM’ye kimlerin gireceğinden çok mevcut MYK’de kimlerin örgütün gazabına uğrayacağına ilişkin bahisler oynandı. MYK üyesi olup da PM’ye yeterli oy alıp giremeyecek isimlerin büyük bir kısmı tuttu. Bazılarını ise oylamadan bir gün önce yapılan ittifaklar kurtardı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun 80 kişilik anahtar listesi örgütün elini rahatlattı. Örgüt, Kılıçdaroğlu’nun “Buyurun beğenmediğinizi değiştirin” mesajını aldı ve beğenmediklerini liste dışında bıraktı.

Anahtar listeyi delebilecek isimlere ilişkin de kendi aramızda bahis oynadık tabii. Onlardan sadece iki ismi tutturabildik. Bunlardan biri Gaye Usluer, diğeri Eren Erdem’di. İkisi de beklendiği gibi yüksek oyla anahtar listeyi deldi.

EROL’UN BAŞARISI

Anahtar listeyi delenler arasında en büyük başarıyı Elazığ Milletvekili Gürsel Erol gösterdi. Gürsel Erol’un listeyi delmesi beklenmiyor değildi ama 824 gibi yüksek bir oy alacağını da kimse tahmin etmiyordu. Yüksek oy alan bir diğer sürpriz isim, eski İzmir İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu oldu. İzmir İl Kongresinde düşük oy alarak kadın kotasına takılan ve kurultay delegesi seçilemeyen Nalbantoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yoğun desteğiyle önce anahtar listeye girdi sonra da 448 oy alarak PM’ye 4. sıradan girmeyi başardı. Oylama sırasında ilk sırada yer alması ve Önder Sav’a yakın muhalif kanadın anahtar listesinde de isminin yer alması Nalbantoğlu’na büyük avantaj sağladı.

Bir ismin daha hakkını teslim etmek gerek. O isim K.Maraş Milletvekili Ali Öztunç, bir önceki kurultayda anahtar listeyi delme başarısını gösteren Öztunç, 37. Olağan Kurutay’da da en yüksek oy alan üçüncü isim oldu.

Listenin en çok oy alan ilk iki isminin Faik Öztrak ile Bülent Kuşoğlu olması kimseyi şaşırtmadı. Selin Sayek Böke geçen kurultayda en yüksek oyu alan isim olmuştu. Seçildikten sonra PM’de muhalif kanatla hareket eden Böke, kurultay öncesi bu kanatla arasına mesafe koymuştu. Genel Başkan’ın anahtar listesinde yer alan Böke, bu kez birinci olamadı ama yine 11. sıradan girdi PM’ye.

Kurultay öncesinde Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya tepki olacağı ve isminin çizileceği çok konuşulmuştu. Ancak beklenen olmadı. İstanbul örgütünün desteği ve yapılan ittifaklar sonucunda yüksek oy alarak en çok oy alan 5. isim olmayı başardı.

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın anahtar listede yer alması ve delegenin onu 791 oyla 11. sıradan PM’ye seçmesi bir hakkın teslimi oldu aslında. Yerel seçim öncesinde Balıkesir Belediyesi başkan adayı olarak ilan edilen Ahmet Akın’ın adaylığı çalışmalara başladıktan sonra Balıkesir’in ittifak ortağı İYİ Parti’ye verilmesi nedeniyle geri çekilmişti.

Örgütün eskilerinden ve partinin kurumsal hafızasını en iyi bilenlerden Hakkı Suha Okay da iyi oy alarak 17. sıradan girdi PM’ye. Siirt eski İl Başkanı Nevaf Bilek sadece Doğu ve Güneydoğu delegelerinden değil başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerden de hatırı sayılır oy aldı.

GENÇ VEKİLLER

PM’ye giren milletvekilleri epey değişti. Genç milletvekilleri bu kez PM’ye ağırlıklı olarak girdi. Zeynel Emre, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Murat, Emir ve Ali Mahir Başarır bunların başında geliyor. Zeynel Emre’nin özellikle ekrandaki başarısı ve örgüt emektarı babası Ali Hadi Emre’ye duyulan sevginin de payı da yüksek oy almasında etkili oldu.

Gökhan Günaydın’ın bir kez daha anahtar listeyi delmesi gösteriyor ki, örgütte bir ağırlığı var.

Bilim ve Kültür – Sanat Platformu’nda en yüksek oyu Yunus Emre aldı. Sanatçı Onur Akın bir kez daha kadın kotasına takıldı. Prof.Dr. Tarık Şengül’e doğrusu yazık oldu. ODTÜ Şehir Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi olan ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanlığı da yapan Şengül dalında Türkiye’nin en iyilerinden biri. Büyük kentlerin betona boğulduğu günümüzde CHP’nin böyle bir hocaya doğrusu ihtiyacı vardı ama olmadı.

Dünkü yazımızda İstanbul Milletvekillerinden Sibel Özdemir’in bu kez BSKP’ye aday gösterilmediğini belirtmiştik. Ancak Özdemir’in bu dönem TBMM Başkanlık Divanı’nda katip üye olarak seçilmesi nedeniyle PM’de aday olamayacağı gerçeğini atlamışız. Kendisinden ve okurlarımızdan bu bilgi eksikliği nedeniyle özür dileriz.