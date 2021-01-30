Bu tartılar kiloyu da vücut yaşını da ölçüyor

30 Ocak 2021 Cumartesi, 16:03

Pandemi ile herkes eve kapanınca adeta herkes mutfakta şef oldu. Daha az hareket ve düzensiz beslenme beraberinde kiloları da getirdi. Kendi çapında diyete başlayanlar da olurken, hafta hafta hatta gün gün kaç gram aldığını kaç gram verdiğini de merak eder çoğaldı.

Vücut ağırlığı, sağlıklı bir yaşam ve doğru beslenme için hassas şekilde belirlenmesi gereken bir ölçüm olmasına rağmen, tek başına yeterli olmuyor. Bu dönemde birçok eve ise son teknoloji tartılar girdi. Akıllı tartılar kilo ölçmenin ötesine geçerek metabolizma hızını, vücuttaki yağ, su kemik mineral oranları gibi ölçümleri de yapar hale geldi. İşte son teknoloji tartılar:

Honor Scale 2

Bluetooth bağlantısıyla Huawei sağlık mobil uygulamasına bağlanan Honor Scale 2, 200’e kadar ölçümü hafızasında saklayabiliyor. Cihaz, vücut kitle endeksi, vücut yağ oranı, kalp ritmi, iç organ yağ seviyesi, bazal metabolizma hızı da dahil 14 farklı vücut ölçümü yapması ve 50 farklı kullanıcıya kadar veri kaydetmesiyle rikkat çekiyor. Honor Scale 2’nin satış fiyatı ise 229 TL.

Fakir Sun Baskül

Formuna dikkat edenler Fakir Hausgeräte’nin Sun Vücut Analiz Baskülü ile vücudundaki yağ, kas ve kemik oranını ayrı ayrı ölçebiliyor. Bluetooth özelliği olan baskül, mobil cihazlarda vücut verini saklayabiliyor. bilgilerinin takip edilmesi ve saklanması konusunda da kullanıcılara yardımcı oluyor. Sun baskül, günlük gereken kalori miktarı ölçümünü de yapıyor. Cihaz, LCD ekran, dokunmatik tuşlar ve 6 mm’lik cam taban özelliğine sahip. Cihazın satış fiyatı ise 199 TL.

Grundig Sensimeter

Genişliği ve yüksekliği 31 cm derinliği de 2.5 cm olan Grundig PS 6610 Sensimeter Bluetooth tartıda vücut değerlerinizi gün-hafta-ay-yıl bazında görüntüleyebiliyorsunuz.

Vücut yağ oranını ölçen tartı, verileri girerken 20 saniye boyunca bir düğmeye basmazsanız, otomatik kapanıyor. Bu durumda baştan başlamanız gerekir. Vücuttaki yağ oranını ölçüyor. Grundig Sensimeter Tartı uygulaması Apple Health ile entegre çalışabiliyor. Cihazın satış fiyatı 399 TL.

Xiaomi Mi Smart Scale 2

Xiaomi Mi Body Composıtıon Scale 2 Yağ Ölçer Akıllı Tartı üzerindeki yerleşik bluetooth modülü sayesinde ağırlık geçmişiniz ve vücut endeksi detaylarınız için telefonunuzdan uygulamayı kullanarak kayıt tutabilirsiniz.

10 farklı vücut datası gösterebilme özellğine sahip cihaz 1.9 kg. Ağırlığında. Kendinizi dinamik modda tartmanın yanı sıra, meyve, sebze ve koli gibi öğelerin ağırlığını da statik modda tartabilirsiniz. Xiaomi Mi Smart Scale 2 Akıllı tartının satış fiyatı ise 275 TL.

HAFTANIN YENİSİ

REALME WATCH S, TÜRKİYE’DE

Akıllı telefon markası realme’nin akıllı saati realme Watch S, Türkiye’de satışa çıktı. 16 farklı spor modunu destekleyen realme Watch S, gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, kan oksijen doygunluk seviyesi izleme, uyku izleme ve su içme hatırlatıcısı gibi özelliklerle geliyor. Hem android hem de iOS işletim sistemindeki tüm telefonlar ile uyumlu biçimde çalışan realme Watch S, 15 güne kadar süren pil performansıyla öne çıkıyor.

Kandaki oksijen seviyesini de ölçümleyen realme Watch S’nin Türkiye fiyatı ise 899 TL olarak açıklandı.