Bu teknolojiler kuaförü eve taşıdı

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:03

Pandemi nedeniyle herkes evinde güzellik bakım koçu oldu. Virüs kaygısıyla kuaföre gitmeyen kadınlar saç şekillendirmeden, kıl tüy almaya, yüz temizliğine kadar her şeyi evde yaptı. Erkekler de saç sakal traşını bu dönemde eve taşıdı. Bu dönemde güzellik ve bakım trendlerinin başında maskelerin neden olduğu cilt sorunlarına, hijyen ve hassasiyete yönelik çözüm sunan ürünlere yöneliş geliyor. İşte kuaförü eve getiren teknolojiler.

Foreo Bear yüz sıkılaştırıcı

İsveçli güzellik teknoloji markası Foreo akıllı microcurrent (mikro akım) yüz sıkılaştırma cihazı Bear ile öne çıkıyor. Microcurrent ve T-Sonic titreşimler sayesinde yüz ve boyundaki 69 kası çalıştıran Bear’ın satış fiyatı 2 bin 699 TL.

Xiaomi siyah nokta giderici

Xiaomi Inface MS7000 siyah nokta giderici cilt temizleme cihazı, ciltte oluşan siyah noktaları, yağ birikintilerini emerek haznesine topluyor. Batarya kapasitesi 400mAh olan cihazın satış fiyatı 202 TL.

Missonic yüz temizleme

Missonic yüz temizleme ve yaşlanma karşıtı masaj cihazı, temiz bir cilt elde etmek için dakikada 8500 ultrasonic titreşim yayıyor. Tam şarj başına 500 kullanım sağlayan cihazın satış fiyatı 386 TL.

Braun Silk-epil

Braun Silk-epil 9 9720 SensoSmart epilasyon cihazının kablosuz kullanımı var. Cihazın şarj kullanım süresi 50 dakika ve 40 tane cımbız barındırıyor. Bölgesel başlıkları olan Braun Silk-epil’in fiyatı ise 639 TL.

Philips OneBlade ile traş

Traş makinesi Philips OneBlade, ıslak ve kuru kullanıma uygun. NimH piliyle 8 saatlik şarj sonrası 45 dakika kullanım sağlıyor. 1-2 günlük sakal için 1 mm, kirli sakal için 3 mm ve uzun bir kirli sakal için 5 mm olmak üzere üç ayrı tarak içeriyor. Cihazın satış fiyatı 310 TL.

Wella Xpert ile saç kesim

Wella Xpert, kablolu ve kablosuz kullanılabilme imkanı sunuyor. Cihaz, 15 farklı boyutta tıraş olanağı sunuyor. Xpert, 100 dakika boyunca kablosuz kullanılabiliyor. Cihazın satış fiyatı 1.083 TL.

Rowenta Express Air Brush

Rowenta CF6220 Express Air Brush 2'si 1 arada saç kurutma ve düzleştirici tarakta, 2D kurutma etkisi var. Cihazın fiyatı 599 TL.

Grundig sac¸ du¨zles¸tirici

Grundig HS 5735 Macaron edition seramik kaplama saç düzleştirici cihazı 60 saniyede ısınıyor. 8 ısı kademesi olan cihazın satış fiyatı 445 TL.

Arnica lüle saç maşası

Arnica lüle tam otomatik saç maşası profesyonel, iyonik teknolojisiyle saçların elektriklenmesini önlüyor. Büyük LED ekrana sahip olan cihazın satış fiyatı 498 TL.

BaByliss saç kurutma

BaByliss 6613DE Pro Silence saç kurutma makinesi, 2 kademeli hız/3 kademeli ısı ayarıyla istediğiniz sıcaklıkta kullanabiliyorsunuz. Hava üfleme hızı 95 km/saat olan cihazın fiyatı ise 629 TL.

Arzum ile düz ve bukleli

Arzum Bellisima Creativity Glossy saç düzleştiricisi 150-2300 derece ayarlanabilir sıcaklık özelliğine sahip. Bukleler için yuvarlak gövde özelliği olan cihazın satış fiyatı 260 TL.

HAFTANIN YENİSİ

Band 6’lar Türkiye'de

Huawei ve Honor yeni akıllı bileklikleri Band 6’yı Türkiye'de satışa sundu. Honor Band 6, uyku, stres gibi birçok farklı takip ve asistan fonksiyonlarıyla akıllı saat özelliklerine sahip. Cihazın fiyatı 479 TL.

Huawei Band 6, 1.47 inç Amoled ekrana sahip, gövdesi 18 gram olan akıllı bilekliğin satış fiyatı 549 TL.