‘Bu ülkede darbe oldu cumhurbaşkanımız da tatildeydi’ dedi... Hayatını kararttılar

07 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Gazetemize konuşan 2 çocuk babası Çıtanak, “O tarihte İstanbul’da sel olduğu için sosyal medyada Ekrem İmamoğlu’na çok yüklenildi ve tatilde denildi. Ben de buna istinaden ‘Bu ülkede darbe oldu cumhurbaşkanımız da tatildeydi’ dedim. Paylaşımlarında herhangi bir art niyet yoktu. Ben devletimi ve ülkemi seviyorum. Cumhurbaşkanı makamına saygım vardır fakat şahsını sevmem. Cumhurbaşkanı’na hakaret etmedim. Paylaşımlarımda ve konuşmalarımda hep ekonomi ve işsizliğe vurgu yaptım. Bu konunun buralara gelmesi beni de şaşırttı” ifadelerin kullandı. İfadesi alındıktan sonra Karmürsel Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Çıtanak yurt dışı yasağı konularak hâkimlikçe serbest bırakıldı.

‘İNTİHARIN EŞİĞİNDEYİM’

Muhterem Çıtanak, “İlçe kaymakamına gittim yardım istemedim, iş istedim. Bana ‘Sen yanlış ilçede oturuyorsun’ dedi. Depo sahibi de 4 aylık kirasını istemiyor yeterki çıkın diyor. Çocuklarım birşey isteyince yerin dibine giriyorum. Seçtiğimiz siyasetçiyi eleştiremeyecek miyiz?” diye konuştu. Çıtanak, işsiz olduğunu belirterek İŞKUR’a da gittiğini ama eli boş döndüğünü söyledi. Evinde 3 aydır yemek pişmediğini belirten Çıtanak, “Ne yapacağımı bilmiyorum. Siyanür mü içelim, toplu intihar mi edelim? Ne yapalım, soruyorum? Sırf AKP’li olmadığım için işsizim. Karamürsel Belediyesi, Gölcük’ten işe adam alıyor ama beni almıyor. Açık ve net söyleyeyim intiharın eşiğindeyim. Çünkü ekonomik olarak zor durumdayım. Borç nedeniyle evimin elektrik aboneliği kapandı. Tek kuruş gelirim yok. Pazarda geriye kalanları topluyoruz. Ne diyeyim adalet mülkün temelidir, evet gerçekten adalet mülkü olan için var. Keşke bu ülkede mülteci olsaydım” diye konuştu.