Bu yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu
Dijital müzik platformu fizy’den yapılan açıklamaya göre bu yazın en fazla dinlenen ismi Sezen Aksu olurken Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un ‘Sevmedim Deme’ isimli düeti en fazla dinlenen, beğenilen ve paylaşılan şarkı unvanını aldı.
fizy’de bu yazın en fazla ilgi gören isimleri belli oldu. fizy üyelerinin yaz boyunca en fazla Sezen Aksu şarkıları dinlediği belirtildi. Sezen Aksu’yu sırasıyla İbrahim Tatlıses, Ece Mumay, Derya Uluğ, Ahmet Kaya, Müslüm Gürses, Buray, Kurtuluş Kuş, Ezhel ve Uzi takip etti. Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un seslendirdiği son dönemin parçalarından ‘Sevmedim Deme’nin ise fizy’de bu yaz en fazla dinlenen parça olduğu açıklandı. Ayrıca Aleyna Tilki’nin ‘Yalan’, Edis’in ‘Martılar’, Sezen Aksu’nun ‘Affet’, Hadise’nin ‘Hay Hay’, Derya Uluğ’un ‘Kanunlar Gibi’, Ece Mumay’ın ‘Peri’, Ezhel’in ‘Ben Bilmem’ ve Buray’ın ‘Alaz Alaz’ isimli parçaları da en fazla dinlenen şarkılar arasında yer aldığı kaydedildi.
Uygulamada bu yaz en çok dinlenen türün ise pop olduğu belirtildi. Birbirinden farklı alternatiflerden oluşturulan fizy listeleri arasında en çok tercih edilenler şöyle sıralandı:
“En Yeniler (Yerli), Haftalık Mix 1, Karışık Kaset, Eskimeyen Şarkılar, fizy pop, Yaz Geldi, fizy rap, Haftalık Mix 2, Haftalık Keşif Listesi, Taze Çıkanlar ve En Yeniler (Yabancı).”
Yapılan açıklamaya göre bu yaz fizy’yi en çok dinleyen şehirlerin başında İstanbul geldi. İstanbul’u sırasıyla Ankara, Konya, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Antalya takip etti.
EN ÇOK İZLENEN KLİP NİRAN ÜNSAL’A AİT
Uygulamada bu yazın en çok izlenen klibin Niran Ünsal’ın ‘Çok Sevmekten’ isimli şarkısı için çektiği klip olduğu ifade edildi. Platformda en fazla izlenen videolar arasında Ece Mumay’ın ‘Peri’, Mabel Matiz’in ‘Kahrettim’, Simge’nin ‘Sevmek Yüzünden’, Edis’in ‘Matılar’ ve Murat Boz’un ‘Sevgilim’ parçaları yer aldı. Listede ayrıca Ziynet Sali’nin ‘Efkarım Var’, Ufuk Beydemir’in ‘HİÇ’, Kerimcan Durmaz’ın ‘Peşimde’ ve Güney Koreli müzik grubu BTS’nin ‘Butter’ isimli parçalarının video klipleri de var.
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