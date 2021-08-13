Buca Cezaevi AVM olmasın

13 Ağustos 2021 Cuma, 17:44

Buca Cezaevi…

Türkiye’nin en büyük cezaevlerinden biriydi.

Buca’da 16 blok halinde 1959 yılında inşa edilen Buca Cezaevi, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki depremde gördüğü hasar ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Kasım 2020'de boşaltıldı.

İzmir’de depreme dayanıksız olduğu için kapatılan Buca Cezaevi’nin geleceği konusundaki belirsizlik ise devam ediyor.

Şehrin merkezinde yer alan cezaevi 69 bin metrekarelik bir alana sahip.

Peki kente neredeyse 60 yıla yakın hizmet veren Buca Cezaevi ile ilgili ne düşünülüyor?

2003 yılında yapılan imar planlarına göre 24 bin 580 metrekaresi ticaret merkezi kullanımına ayrılmış.

Maalesef yeni bir düzenleme olmazsa alanın yaklaşık yarısına alışveriş merkezi yapılacak.

Zaten sıkıntılı olan Buca trafiği daha keşmekeş bir hal alacak.

Çünkü planlarda trafik nedeniyle ilçe merkezini rahatlatacak bir yol ya da yeni güzergâh çözümü yok.

İnanın şu AVM sevdasından millet olarak bıktırdılar bizleri.

Oraya AVM değil de bir kent parkı yapılsa bölge yeşil alan olsa fena mı olur?

Buca Cezaevi’nin AVM’ye dönüşmesi demek belki de günlük ilave 20 binin üzerinde bir nüfus yoğunluğu demek.

Dediğim gibi zaten bölge trafik yönünden sıkıntılı, bir de AVM gelirse tadından yenmez!

Bakın bu gibi yerler bir rant kapısı değil, olamaz da.

Türkiye’nin en büyük ceza infaz kurumlarından bir tanesi olan ve toplam 69 bin metrekarelik alanda 16 ayrı bloktan oluşan yapının ranta kurban edilmesini İzmirlililer olarak kabul etmiyoruz.

Bu şehir Buca Cezaevi gibi devasa kurumlarının kamusal niteliğini koruyarak halkına kazandırmış bir şehirdir.

Örnek mi?

Güzelyalı’daki troleybüs garajı.

Şu an Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’ne dönüşmüş durumda.

Diğer bir örnek; Tarihi Havagazı Fabrikası…

İzmir'de sanayinin gelişmesinde önemli rol oynayan bu yapı şimdilerde kültür sanat ağırlıklı bir çekim noktası olarak yeniden kent yaşamında.

İstedikten sonra olmayacak bir şey yok!

Kısaca bölgenin nefes almaya, yeşile ihtiyacı vardır.

Yapılacak bir AVM’nin Buca’ya hiçbir faydası olmayacaktır.

Aksine güzel İzmir’i altyapı, trafik, otopark gibi konularda yeni sıkıntılar ile karşı karşıya bırakacaktır.

Tek ümidimiz AVM söylentilerinin dedikodudan ibaret olmasıdır.

Buca’ya yapılacak bir AVM İzmir’e yapılacak en büyük kötülüktür.

Bucalı vatandaşlar, söz konusu alana nefes alabilecekleri bir yeşil alan yapılmasını istemektedir.