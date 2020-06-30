Buca’nın tarımsal kalkınma projesi filizlendi

30 Haziran 2020 Salı, 02:00

Buca Belediyesi’nin Söğütlük mevkiindeki 16 dönümlük arazisinde nisan ayında başlatılan proje kapsamında; domates, biber, patlıcan ve salatalık olmak üzere toplam 38 bin adet fide dikimi yapıldı. Buca’nın bereketli topraklarıyla buluşan fideler 2 aylık sürede mahsul vermeye başladı. Yürütülen çalışmaların ardından ekili araziden toplamda 54 ton hasat gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Buca Belediye Başkanı avukat Erhan Kılıç’ın talimatıyla hayata geçirilen projede elde edilecek ürünler ilk etapta ihtiyaç sahibi Bucalılara dağıtılacak. Buca halkına ekonomik ve sosyal fayda sağlayarak kırsal kalkınma projesinin temelini oluşturan ürünlerin ilerleyen süreçte katma değerli mamul ürünler haline getirilip markalaştırılması planlanıyor. Mahsullerin uygun fiyatlarla yerelden satışının yanı sıra ulusal ve uluslararası ölçekte kooperatifler aracılığıyla pazarlara ulaşımı da kalkınma hamlesinin gelişim aşamalarını oluşturuyor.

BUCA YENİDEN ÜZÜM KOKACAK

Kentin yüzlerce yıllık sembolü üzümü yeniden canlandırmak için yola çıkan Buca Belediyesi, çalışma rotasını belirledi. Buca razakısı ve benekli sultani üzümlerinden oluşan 12 dönüm üzerine yayılacak yeni bir bağ oluşturulacağını açıklayan Başkan Erhan Kılıç, üzümlerin coğrafi işaretinin alınmasında da son aşamaya gelindiğini müjdeledi. Üreticilerin teşvik edilerek ilçedeki bağlarda üzümcülüğün şahlandırılacağını ifade eden Kılıç, “Buca’daki toprakları ranta değil, tarıma açacağız” dedi.