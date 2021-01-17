Bucaspor'a kar sürprizi

17 Ocak 2021 Pazar, 13:26

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı 35 puanlı zirvede tamamlayan lider Bucaspor 1928, ikinci yarı hazırlıklarına kar sürpriziyle devam etti.

Kaynaklar Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, İzmir şehir merkezinde görülmeyen karlı havanın ayrıcalığını merkez ilçe olan Buca'nın yüksek kesimlerinde yaşadı. Günün anısına toplu olarak fotoğraf çekilen İzmir temsilcisinde morallerin yerinde olduğu gözlendi.



