Bucaspor'a kar sürprizi
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı 35 puanlı zirvede tamamlayan lider Bucaspor 1928, ikinci yarı hazırlıklarına kar sürpriziyle devam etti.
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı 35 puanlı zirvede tamamlayan lider Bucaspor 1928, ikinci yarı hazırlıklarına kar sürpriziyle devam etti.
Kaynaklar Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, İzmir şehir merkezinde görülmeyen karlı havanın ayrıcalığını merkez ilçe olan Buca'nın yüksek kesimlerinde yaşadı. Günün anısına toplu olarak fotoğraf çekilen İzmir temsilcisinde morallerin yerinde olduğu gözlendi.
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