BUDO seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri seferlerini iptal etti

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2021 Çarşamba, 07:44
BUDO seferleri iptal edildi
Abone Ol google-news

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şunlar:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler