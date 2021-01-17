Buffalo Bills 28 yıl sonra!
Buffalo Bills 28 yıl sonra konferans finaline ulaştı.
Wild Card playofflarında 25 yıl sonra ilk galibiyetini alan Buffalo Bills, Baltimore Ravens’i mağlup ederek 28 yıl sonra ilk kez konferans finaline ulaştı.
Amerikan Futbol Ligi NFL’de bu sabaha karşı oynanan konferans playofflarında Buffalo Bills, Baltimore Ravens’i 17 – 3 mağlup ederek AFC Konferans Finali’ne ulaştı. Bills, bu gece oynanacak Cleveland Browns – Kansas City Chiefs maçının galibiyle konferans finalinde karşı karşıya gelecek. Normal sezon boyunca koronavirüs protokolleri sebebiyle kapalı olan Bills Stadium’u dün oynanan maçta az sayıda seyirci için açıldı ve 6 bin 700 Buffalo Bills taraftarı tribünde yerini aldı. Buffalo Bills, hücumda sadece 32 yardlık bir alanı kat etmesine rağmen savunmadaki iyi performansıyla maçı kazanmayı başardı.
Gecenin bir diğer maçında Green Bay Packers, Los Angeles Rams’i 32-18 mağlup ederek NFC Konferans finaline ulaştı. Packers konferans finalinde, bu gece oynanacak Tampa Bay Buccaneers – New Orleans Saints maçının galibiyle karşılaşacak. Green Bay Packers geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sezonda konferans finaline kalmayı başardı. Packers geçen yılki NFC Konferans Finali’nde San Francisco 49ers’e kaybederek Super Bowl şansını kaybetmişti. Buffalo Bills maçında olduğu gibi sınırlı sayıda seyircinin alındığı maçta 9 bin Packers taraftarı maçı yerinden izledi.
NFL playofflarında bu gece oynanacak maçlarla birlikte konferans finalleri için eşleşmeler tamamlanacak.
Bu gece oynanacak maçlar ise şöyle:
23:05 Cleveland Browns – Kansas city Chiefs
02:40: Tampa Bay Buccaneers – New Orleans Saints
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