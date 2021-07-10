Buğday tarlası alevlere teslim oldu
Silivri'de yangın çıkan buğday tarlası alevlere teslim oldu.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Değirmenköy Gölet mevkiinde bulunan buğday tarlasında başladı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen, Çanta, Silivri, Değirmenköy ve Büyükçavuşlu itfaiye ekipleri, ekili buğday tarlasındaki alevlere müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüye alevler güçlükle söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.
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