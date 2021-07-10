Buğday tarlası alevlere teslim oldu

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:17

Yangın, saat 13.30 sıralarında Değirmenköy Gölet mevkiinde bulunan buğday tarlasında başladı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen, Çanta, Silivri, Değirmenköy ve Büyükçavuşlu itfaiye ekipleri, ekili buğday tarlasındaki alevlere müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüye alevler güçlükle söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.