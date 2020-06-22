Buğra Gökçe’den vatandaşlara ‘dolandırıcılık’ uyarısı

22 Haziran 2020 Pazartesi, 15:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecinde ekonomik zorluk yaşayanlar ile hayırseverleri bir araya getirdiği “Askıda Su Faturası” kampanyasının adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışanlar hakkında vatandaşları uyardı.



Gökçe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli dostlarım, bizler “Askıda Fatura” uygulamamızı kötü amaçları için kullanmaya ve hemşehrilerimizi dolandırmaya çalışanlarla hukuki yollarla mücadele ediyoruz. Lütfen bu insanlara itibar etmeyin ve böyle bir durumla karşılaşırsanız emniyet birimlerini mutlaka bilgilendirin” ifadelerini kullandı.