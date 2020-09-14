Bugün açılan Hindistan Meclis'inde koronavirüs paniği: En az 25 milletvekili enfekte oldu

14 Eylül 2020 Pazartesi, 20:08

Vaka sayılarındaki artışın yanı sıra eylül başından bu yana salgına bağlı ölü sayısının günlük 1000'in altına düşmediği Hindistan'da Meclis 5 aylık aranın ardından yeniden faaliyete geçti.

Ülke basınındaki habere göre, Meclis'in çalışmalarına başlamasıyla yapılan zorunlu testte en az 25 milletvekilinde Covid-19'a rastlandı.

Alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında milletvekillerinin maske takması, hijyen kurallarına dikkat etmesi, sosyal mesafeye uygun şekilde ayarlanmış koltuklarda oturması ve toplantıların kısa tutulması gerektiği açıklanmıştı.

Ülkede, yayılma hızında dramatik bir artış görülen Covid-19 salgınında son 10 günde vaka sayısı günlük 90 binin üzerinde seyrediyor.

Hindistan'da salgında son 24 saatte 1136 kişi hayatını kaybederken Covid-19'dan ölenlerin sayısı 79 bin 722'ye yükseldi.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.