Bugün açılan Hindistan Meclis'inde koronavirüs paniği: En az 25 milletvekili enfekte oldu
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarında artışın dikkat çektiği Hindistan'da 5 aylık aranın ardından bugün açılan Meclis'te en az 25 milletvekilinde Covid-19 tespit edildi.
Vaka sayılarındaki artışın yanı sıra eylül başından bu yana salgına bağlı ölü sayısının günlük 1000'in altına düşmediği Hindistan'da Meclis 5 aylık aranın ardından yeniden faaliyete geçti.
Ülke basınındaki habere göre, Meclis'in çalışmalarına başlamasıyla yapılan zorunlu testte en az 25 milletvekilinde Covid-19'a rastlandı.
Alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında milletvekillerinin maske takması, hijyen kurallarına dikkat etmesi, sosyal mesafeye uygun şekilde ayarlanmış koltuklarda oturması ve toplantıların kısa tutulması gerektiği açıklanmıştı.
Ülkede, yayılma hızında dramatik bir artış görülen Covid-19 salgınında son 10 günde vaka sayısı günlük 90 binin üzerinde seyrediyor.
Hindistan'da salgında son 24 saatte 1136 kişi hayatını kaybederken Covid-19'dan ölenlerin sayısı 79 bin 722'ye yükseldi.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.
Video Haberler
- Sosyal medya fenomenin videosuna büyük tepki yağdı!
- ABD'de siyah ailelerden 'ırkçılıktan arındırılmış kent'
- Sokak ortasında darp edilen kadın bayıldı
- ABD yine ırkçı polis şiddetiyle gündemde
- Hastane güvenliği muhabirlere saldırdı
- Ümit Özat'ın 'motivasyon' konuşması gündem oldu
- Programa damga vurdu: 'Emperyal gazozu mu diyeceğiz?'
- Koronavirüsten ölmeden önceki son sözleri gündem oldu
- Antalya'da korkunç kaza anı
- Haliç Üniversitesi'nin bahçesindeki restoranda yangın