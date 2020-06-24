BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!

24 Haziran 2020 Çarşamba, 00:28

Salgın günlerinin başlamasından buyana ilk kez sayfa sayısı eski günlere ulaşan bir Kitap Eki’yle karşınızdayız. Yayın dünyasının yeniden uyanışına mı yormalı bu artışı?.. Dileyelim böyle sürsün.

Bu sayımızın kapağında son yılların ilgi çeken öykücülerinden Ahmet Büke var. Çağdaş öykücülüğümüzün geçen yüzyılın başından buyana zenginleşerek gelen hayat odaklı geleneğinin günümüzdeki önemli bir sürdürücüsü. Son kitabı Varamayan’ı Ümit Cingöz inceledi.

Romanlarında savaş dönemlerini ve bunların ardındaki büyük toplumsal devinim ve değişimleri işleyen İrlandalı yazar Glenn Meade’le Gamze Akdemir konuştu.

Sula Bozis’le, İstanbul’dan Anadolu’ya Rumların Yemek Kültürü kitabı üstüne yaptığımız konuşma aynı zamanda yazarın ilginç yaşamöyküsünden aktarılan parçalarla, örtülü dünyaların tarihine de bir yaklaşım sunuyor. Emine Toprak’ın söyleşisi…

Hidayet Karakuş, Bütün Şiirleri’nin dilimize çevirisi tamamlanan Rilke’nin kitaplarını değerlendirdi.

Kavala’da doğup büyüdükten sonra otuz yaşında asker olarak Mısır’a giden ve burada peş peşe kazandığı başarılarla bu ülkenin valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa, bugün çağdaş Mısır’ın kurucusu sayılıyor. İlginç yaşamöyküsünü, doktorasını bu konuda yapan Cambridge Üniversitesi öğretim üyelerinden Khaled Fahmy kaleme aldı. Kavala’ya yolu düşünler, bugün müze olan, çocukluk ve gençliğinin geçtiği evi, evin bahçesine dikilmiş görkemli heykelini ve doğup büyüdüğü kente armağan olarak yaptırdığı İmarethane’yi görebilirler. Sevda Fidan’ın yazısı…

Ali Türkşen, sıra dışı kişisel gelişim kitabı Asla Vazgeçme Asla’da stratejik anlayışın, hayatın “sevk ve idaresinde” de yararlı olduğuna ilişkin ipuçlarını paylaşıyor. Kitabı Çağdaş Bayraktar inceledi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde düzenlenen “1980’den Günümüze Türkiye’de Görsel Sanatlar: Tanıklıklar ve Paylaşımlar” başlıklı seri söyleşilerin ayrıntılı bir derlemesi olan Çağdaş Sanat Nasıl Oluyor Yani? adlı çalışması, çağdaş sanatı anlamada temel başvuru kaynaklarından biri olmaya aday. Nilgün Yüksel’in kitabını Hikmet Temel Akarsu değerlendirdi.

Oğuz Demiralp, Okuyaz adlı köşesinde; Şeyhî’nin hiciv türünün bir başyapıtlarından Harnâme’sini mercek altına aldı.

M. Sadık Aslankara, Kitaplar Adası köşesinde; dünyadaki “sürdürülebilirlik” olgusunun edebiyat yapıtlarına yansılarını irdeledi.

Sherlock Holmes… Sir Conan Artur Doyle’un belleklere kazıdığı, bu üstün zekâlı ve eksantrik dedektif, günümüzde pek çok yazarın kaleminde hayat bulmayı sürdürüyor. Bu yazarlardan Barry Day’in yeni romanı Sherlock Holmes ve Yedi Ölümcül Günah’ını Çağatay Yaşmut değerlendirdi.

Taş - Kâğıt - Makas’ta bu hafta Hafize Çınar Güner, Dursun Ege Göçmen’in akran zorbalığı ekseninde boyun eğmek yerine emek verip mücadele etmenin güzelliğine yaptığı vurguyla okuru yüreklendirdiği ödüllü romanı Vur Patlasın Çal Oynasın Orkestrası’nı inceledi.

Yok yere idamla yargılanan, yıllarını “Mapusane Çeşmesi”nden dolduran gazeteci Adnan Veli’nin kitabını Korkut Akın değerlendirdi.

Ünal Ersözlü’nün yeni kitabı Yeryüzü Misafiri, düşünürler, şairler, yazarlar, bilgeler ve tarihten aldığı rüzgârla insan yaşamını daha güzele yönlendirme çabası. Savaş Ünlü’nün yazısı…

İlker Mumcuoğlu’nun hazırladığı Bulmaca köşemizde bir düşün trafiği daha sizleri bekliyor.

Vitrindekiler köşemiz farklı alanlardan okuma önerileriyle karşınızda.

Kitap Dergi, 1584’üncü sayısıyla BUGÜN , gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…

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