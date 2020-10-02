Bugünün distopyası

02 Ekim 2020 Cuma, 06:00

Erdal Beşikçioğlu yeni bir oyunla sezona merhaba diyecek. Ray Bradbury’nin “Fahrenheit 451” adlı bilimkurgu romanından sahneye uyarlanan oyun, bir distopya.

Baskıcı bir gelecek toplumunun anlatıldığı oyunun yönetmenliğini yapan Beşikçioğlu, başrollerden birini de üstleniyor. Telefon ile ulaştığımız Beşikçioğlu, “Fahrenheit 451”i uzun zamandır sahnelemeyi düşündüğünü söylüyor.

Beşikçioğlu neden özellikle bu oyun, sorusuna ise “Fahrenheit 451, yıllar öncesinden bugünü anlatmış ve bu yüzden çok önem taşıyan bir oyun. Sıkı bir medya eleştirisi var. Oyunun yazıldığı tarihten bugüne güçlü göndermeler yapıyor ve günümüze ayna tutuyor” diyor. Pandemiden önce oyunu başlatmayı düşündüklerini belirten Beşikçioğlu, “Oyunu bugünlere kadar ertelemek durumunda kaldık. İnsanların sosyalleşmekle ilgili pandemi endişelerini biliyoruz ve biraz giderebilmek adına prömiyerimizi online olarak da yapmaya karar verdik.

Türkiye’nin her yerinden vatandaşlarımız prömiyerimize salondakilerle aynı heyecanla katılabilecekler” diyor. 7 Ekim’de saat 20.30’da Büyükyalı Fişekhane’de sahnelecek oyun ile pandemi sürecinde yaşanan seyircinin yeni tiyatro oyunlarına erişim sıkıntısı ortadan kalkacak ve ilk online prömiyer yöntemine de başlamış olacak.

Oyunda, Beşikçioğlu’nun yanı sıra Fatih Sönmez, Serhat Midyat, Neslihan Aker, Selin Tekman, Ayşegül Çaylı, Hayriye Merve Kaya, Diren Yurtsever, Ozan Gökçe, Gizem Memiç Mert, Aleyna Vargül, Deniz Bal rol alıyor. “Fahrenheit 451” konusu ise kısaca şöyle: Arzulanan ve hayal edilen ütopik toplum modelinin anti-tezi niteliğindeki “distopya” kavramı; gelecekte ya da kurgusal bir evrende geçen, özgürlüğün reddedildiği, bunaltıcı ve baskıcı bir ideolojinin düzen adına yol açtığı korkuyu, acıyı, güvensizliği ve mutsuzluğu anlatır.

İnsan psikolojisinden başlayarak toplum düzenine yayılan bu denetlenemez kâbusta, kurtuluş mümkün olsa bile onu gerçekleştirmek her zaman mümkün müdür? “Fahrenheit 451” Bradbury’nin distopyası değil, açık seçik bizim dünyamızdır, kendi tarihimiz.

Zaman ise belirsiz değil, daima bu zamandır. Şimdi sor kendine, kitap kâğıtlarını tutuşturmayı sağlayan bir sıcaklık derecesi, düşünceyi ortadan kaldırmaya yeter mi? Prömiyer gecesi öncesi seyircinin salona gelişi ve oyun öncesi hazırlıkları, Tatbikat Sahnesi’nin YouTube ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.