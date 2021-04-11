Buket Aydın'dan Ahmet Hakan'a sert tepki: Senin içine oturmuştu

11 Nisan 2021 Pazar, 17:24

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Haber Global'de yayınlanan 'Koltuk' programında Buket Aydın'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçtiğimiz cuma günü ağırlamasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun Aydın'a hatırlatma yaparak gülmesini istemesi için Hakan, "Madem karşılıklı bu kadar mutluydunuz, bu kadar mesuttunuz, bu kadar razıydınız birbirinizden... CNN Türk’ten ne istediniz?" dedi.

AYDIN'DAN CEVAP

Hakan'a isim vermeden "Kıskançlıktan gözün dönmüş" ifadelerini kullanan Aydın sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Sürekli dönen neye hizmet ettiği belirsiz bir gazeteci var adını yazmaya gerek yok gözlüklü bıyıklı biri diyeyim... Yazı yazmış dediler 'ben okumuyorum' bana söylediler. Neymiş Kemal bey neden benim programa çıkmış? Yazısında bir haber kanalını savunuyor aklınca. Ya önce adam gibi araştır. O eski yayın bahsettiğin kanalda değil. Senin zamanında kibarca şutlanıp benim getirildiğim diğer kanal var ya hani senin içine oturan işte o kanalda yapıldı. Dolayısıyla senin kanalın protesto edilmesinin konuyla alakası yok. Kıskançlıktan gözün dönmüş."