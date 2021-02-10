Bülent Arınç AKP'den ayrılıyor mu?
Gezici Araştırma şirketi Başkanı Murat Gezici, Bülent Arınç'ın AKP içinde huzursuzluk yaşadığını belirterek, yeni bir liman arıyor olabileceğini öne sürdü.
Gezici Araştırma şirketi Başkanı Murat Gezici, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman' programında AKP'li Bülent Arınç hakkında ilginç bir iddiada bulundu.
Gezici, Arınç'ın Erbakan'dan bahsederken "Sayın Genel Başkanım" dediğini söyleyerek "AKP'li Arınç, Fatih Erbakan'a Genel Başkanım diyor, bu bir sinyal aslında" dedi.
'AKP içinde huzursuzluk yaşayan Arınç'ın yeni bir liman arıyor olabileceği'ni söyleyen Gezici'nin sözleri gazeteci Barış Yarkadaş'ın dikkatini çekti.
Yarkadaş "Bir dakika, 'Bülent Arınç Yeniden Refah Partisi'ne geçebilir mi?' diyorsunuz?" diye sordu.
Yarkadaş'ın sorusuna Gezici "Böyle bir ihtimal var diyorum" cevabını verdi.
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