Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı
Bülent Ersoy, mide rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Sanatçı Bülent Ersoy, İzmir'de rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede mide rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alınan Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. Şükürler olsun, sağlığım, sıhhatim yerinde. Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdahalen sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok. Bilgilerinize. Sevgi ve saygılarımla" dedi.
Video Haberler
- Trafikte utandıran görüntü!
- Gelinin en mutlu günü kabusa döndü!
- Erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü
- 20 yaşındaki engelli kadına tecavüz ettiler!
- Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak' açıklaması
- Pencereden pencereye geçerken beşinci kattan düşüp öldü
- Göksu'nun 'internetçi arkadaş' ifadesi tepki çekti
- Aracının arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi
- Camdan cama geçmeye çalışırken feci şekilde can verdi
- ABD'de sel felaketi