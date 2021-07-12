Bulgaristan, üç ayda ikinci seçime gitti
Bulgarlar, siyasi partilerin bu kez anlaşmaya varabilmesi umuduyla, üç ay içinde ikinci kez olmak üzere dün sandık başına gittiler.
Başbakan Boyko Borisov’un GERB partisi nisan ayındaki son seçimlerde sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı. Ancak yolsuzluk karşıtı protestoların ardından ağır yara alan partiyle koalisyona kimse yanaşmadı. Karatede kara kuşak sahibi, eski özel güvenlikçi 62 yaşındaki Borisov, kendi iktidarı dönemindeki yeni yolsuzluk iddiaları nedeniyle son dönemde daha da kan kaybetti. ABD’nin kimi Bulgar oligarklara yaptırım uygulaması da Borisov’u zor durumda bıraktı. Zira Borisov muhalifleri, söz konusu isimlerin, Borisov zamanında servetlerini artırdıklarını söylüyor. Borisov, dün oyunu kulanırken kendisine yöneltilen hiçbir suçlamanın doğru olmadığını söyledi, muhaliflerin “kaos” yaratmaya çalışmakla suçladı.
Tahminlerde seçimlerin GERB ile şarkıcı ve eski TV sunucusu Slavi Trifonov’un, halkın hoşnutsuzluğundan beslenen “Böyle Bir Halk Var” partisi arasında geçmesi bekleniyordu.
Seçimler için Türkiye’nin bazı bölgelerinde de sandıklar kuruldu.
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