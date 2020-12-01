Bulut için tehlike çanları

01 Aralık 2020 Salı, 06:00

F.Bahçe’nin son iki yılda yaptığı transferlere baktığımızda rakiplerine karşı büyük üstünlük sağlayarak ligi önde bitirmesi gerekiyordu. İlk iki yılda bu gerçekleşmedi.

Gözler yeni umutlarla üçüncü sezona çevrildi. 18 transfer yapıldı. Takımın başına Erol Bulut geçti. Hem futbolcular hem teknik direktörün gelecekleriyle ilgili olumlu eleştirilerimiz oldu. Maçlar başladı, F.Bahçe ite kaka oynuyordu. Göze hoş gelen bir mücadelesi yoktu. Yolun başı dedik. Haftalar geçti F.Bahçe’nin saha performansında herhangi bir değişikliğin olmadığın gördüm. Kafamda soru işaretleri başladı.

İşlerin yolunda gitmediği kanısına vardım. Kadıköy’de alınan Konyaspor ve Beşiktaş yenilgileri beni haklı çıkardı. Erol Bulut kredisini tüketiyor. Tehlike çanları çalmaya başladı. F.Bahçe’de sistem yok. Erol Hoca isme göre takım kuruyor, formayı hakkaniyetli dağıtmıyor. Oyuncu değişikliklerinde inanılmaz hatalar yapıyor. Beşiktaş maçı en canlı örnek. Cisse oyundan çıkacak en son kişi. Adam golcü. Bir tane de atmış. Bugüne kadar seni Caner’in asistleri ayakta tuttu, Caner’le başlamıyorsun. Serdar Aziz değil de neden Lemos?

HAZIRLIĞI YOK

Derbilerin kaybedilmesi camialarda hoş karşılanmaz. Bu maçla ilgili Erol Hoca’nın hiçbir hazırlığı olmamış. Sergen Yalçın dersine daha iyi çalışmış. Her hafta değişik onbir olmaz. Beklentiler büyük ama teknik direktör bu beklentileri karşılayamayacak gibi geliyor. Umarım yanılırım. Bir de Samandıra’da disiplinden uzak hava esiyor sanki. Başkan Ali Koç’un Erol Hoca’ya uyarıda bulunması an meselesi.

‘HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR’

Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından, “İyi değildik ancak sadece bir maçı kaybettik. Her şey daha yeni başlıyor. Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz. Bu mağlubiyetle ne şampiyonluktan olduk ne de hedeflerimizden. Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçiremeyecekler. Eskisin- den çok daha güçlü döneceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın” açıklamasını paylaştı.

EMRE’DEN TESELLİ

F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş derbisi sonrası takımı teselli edip, “Bu maç bitti, önümüzde yeni bir maç var, ka- zanmamız gerekiyor! Hatalarımızı görüp, bu psikolojiden hemen çıkmalı ve Denizlimaçına tüm camiamızla konsantre olmalıyız. Dik duracağız, zorlukların altından beraber kalka- cağız, bizi bekleyen 30 hafta ve onlarca puan var. Bu takım şampiyon olacak!” dedi.

SAKATLIK RAPORU

- Perotti’nin diz ekleminin arka dış kapsülün-de cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme, kaslarda kısmi yırtık tespit edildi.

- Ademi’de ikinci derece yırtık oluştu.

- Ayak bileğine darbe alan Lemos’ta kırık tespit edilmedi.