Bundesliga ekiplerinden Avrupa Süper Ligi kararı

19 Nisan 2021 Pazartesi, 12:16

Borussia Dortmund'un resmi sitesi üzerinden Avrupa Süper Ligi'ne ilişkin açıklama yayınlandı. Dortmund CEO'su Hans Joachim Watzke'nin açıklamalarını yer verilirken Borussia Dortmund ve Bayern Munih'in Avrupa Süper Ligi'ne dahil olmayacağı belirtildi.

"AVRUPA KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN YANINDAYIZ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Avrupa Kulüpler Birliği'nde temsil edilen her iki Alman kulübü, Bayern Munih ve Borussia Dortmund, Avrupa Süper Ligi konusunda birliği destekliyor."

RB LEIPZIG DE KATILMAYACAK

Sky Sports Germany'de yer alan haberde ise 12 takıma ek olarak turnuvaya katılacak takımlardan olabileceği belirtilen RB Leipzig'in Avrupa Süper Ligi'nde yer almayacağı ifade edildi.