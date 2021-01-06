'Bunun adı rezalettir'

06 Ocak 2021 Çarşamba, 15:48

Trabzon’un en önemli tarihi eserlerinden Ayasofya'nın, restorasyon sonrasında bahçesinde bulunan tarihi çan kulesine yapılan demir merdivenler dikkat çekti. Ayasofya Müzesi’nde 2020 yılı Nisan ayında restorasyon çalışmalarında tarihi binanın tavan ve duvarları hiltilerle kırılmıştı.

Ayasofya'nın bahçesine giderek demir merdivenlere tepki gösteren CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Bu kulenin dış cephesinde merdiven yoktu, bu tarihi binayla bu ucube demir yığınının ne ilgisi var? Hiç yakışmış mı buraya? Eğer merdiven lazımsa kulenin içinden görünmeyen yerde yapılsın, dış cephede değil. Hangi akıl yaptı bunu, gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum” dedi.

OdaTv'nin haberine göre; Ayasofya'nın tamamlanan restorasyon çalışmalarını görmek için Ayasofya'ya giden CHP’li Kaya, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:

TARİHİ BİNAYA DEMİR MERDİVEN MONTE ETMİŞLER!

"Restorasyon adı altında tarihi değerlerin aslına, dokusuna uygun olmayan imalatlar yapıyorlar. Bunu nasıl yaparlar, bu tarihe ihanettir. Bu eserler insanlık mirasıdır. Trabzon tarihinin ve turizminin en önemli mekânlarından biri olan Ayasofya'nın bahçesinde bulunan tarihi kulenin dış cephesine demirden merdiven monte edilmiş. Kulenin silueti bozulmuş.

Böyle bir imalatı bu tarihi kuleye hangi akılla kim yaptı? Gerçekten anlamak mümkün değil. Bir ucubeyi bu güzelim tarihi binaya kim monte etmiş, kim onay vermiş, bunun sorgulanması gerekiyor. Estetik yoksunu, tarihi bina ile tarihi doku ile uyumsuz, berbat bir imalat. Bu merdivenin burada ne işi var? Bu tarihi yapıda böyle bir merdiven yoktu, nereden çıktı bu? Böyle bir iş, böyle bir imalat olabilir mi? Gerçekten diyorum çekin ellerinizi tarihi değerlerimizden, mümkünse hiç dokunmayın Allah aşkına. Kulenin eski hali, yeni halinden çok daha güzeldi.”

TARİHİ BAHÇEDE JENERATÖRÜN NE İŞİ VAR?

“Bunun sorumluları çıkıp, bu rezaletini izah etmelidir. Bu yapı Trabzon’un en önemli tarihi ve turistik eserleri arasındadır, bu tarihi bina insanlık mirasıdır. Dünyanın bir ucundan insanlar kalkıp Ayasofya Müzesi’ni gezmeye, görmeye geliyorlar.

Dış cepheye koyulan demir merdiven rezaleti yetmemiş gibi bir de en görünür yere, bahçeye bir jeneratör koymuşlar. Jeneratörü koyacak başka yer bulamadınız mı? O jeneratör görünmeyen bir yere koyulamaz mıydı? Yapılan iş hiç hoş olmamış.”

MERDİVEN YAPILACAKSA İÇERDEN YAPILSIN

“Binanın aslında olmayan bu ucube merdivenin derhal tarihi binadan sökülmesi lazım. Bunun adı restorasyon değil rezalettir! Hangi mühendislik, hangi mimarlık, hangi bilim bu yapılana onay verir. Eğer burada bir merdivene ihtiyaç varsa kulenin içinden yapılsın. Kulenin dış cephesine hem de görünür yere, binanın aslında olmayan bu merdiven hiç yakışmamıştır. Tarihi binaya ve dokuya hiç uymamıştır. Bu yanlış düzeltilmelidir.”