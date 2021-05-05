Burak Yılmaz Lille'de Nisan ayının futbolcusu seçildi
Kariyerini Fransa'nın Lille takımında sürdüren milli futbolcu Burak Yılmaz, takımında Nisan ayının en iyi futbolcusu seçildi.
Fransa'da gösterdiği performansa adından söz ettiren Burak Yılmaz takımını şampiyonluğa taşıyor. Nisan ayında takımıyla çıktığı 4 maçta 3 gol atıp 1 asist üreten 35 yaşındaki forvet Lille takımında Nisan ayının en iyi futbolcusu seçildi.
Bitime 3 maç kala Paris Saint Germain'in 1 puan önünde lider olan Lille'nin şampiyon olması durumunda Zeki, Burak ve Yusuf aslan payını alacaklar.
Tecrübeli golcü bu sezon Lille formasıyla çıktığı 30 maçta 15 gol atıp 5 de asist üretti.
???? Lille’de ayın futbolcusu Burak Yılmaz! https://t.co/pzteCf6aeo pic.twitter.com/MVemL73XDF— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) May 5, 2021
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