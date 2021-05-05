Burak Yılmaz Lille'de Nisan ayının futbolcusu seçildi

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 19:53

Fransa'da gösterdiği performansa adından söz ettiren Burak Yılmaz takımını şampiyonluğa taşıyor. Nisan ayında takımıyla çıktığı 4 maçta 3 gol atıp 1 asist üreten 35 yaşındaki forvet Lille takımında Nisan ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Bitime 3 maç kala Paris Saint Germain'in 1 puan önünde lider olan Lille'nin şampiyon olması durumunda Zeki, Burak ve Yusuf aslan payını alacaklar.

Tecrübeli golcü bu sezon Lille formasıyla çıktığı 30 maçta 15 gol atıp 5 de asist üretti.



