Burak Yılmaz Lille'de Nisan ayının futbolcusu seçildi

Kariyerini Fransa'nın Lille takımında sürdüren milli futbolcu Burak Yılmaz, takımında Nisan ayının en iyi futbolcusu seçildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2021 Çarşamba, 19:53
Burak Yılmaz Lille'de Nisan ayının futbolcusu seçildi
Abone Ol google-news

Fransa'da gösterdiği performansa adından söz ettiren Burak Yılmaz takımını şampiyonluğa taşıyor. Nisan ayında takımıyla çıktığı 4 maçta 3 gol atıp 1 asist üreten 35 yaşındaki forvet Lille takımında Nisan ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Bitime 3 maç kala Paris Saint Germain'in 1 puan önünde lider olan Lille'nin şampiyon olması durumunda Zeki, Burak ve Yusuf aslan payını alacaklar. 

Tecrübeli golcü bu sezon Lille formasıyla çıktığı 30 maçta 15 gol atıp 5 de asist üretti. 



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler