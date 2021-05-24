Burak Yılmaz, şampiyonluk öncesi başarı dileyen Güneş'e teşekkür etti
Maç öncesi milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in arayıp, "Siz şampiyonluğu hakettiğiniz" sözlerine de vurgu yapan Burak'ın, Antalya kampından maç sonrası 2. kez arandığı da ortaya çıktı.
Fransa’da şampiyonluğa ulaşan Lille’de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, çok gururlu olduklarını belirterek, "Bize ’Bizim Çocuklar’ dediniz, hep destek oldunuz. Dualarınızı esirgemediniz. Biz buradaki görevimizin, misyonumuzun farkındaydık. Allah’a şükürler olsun mahcup olmadık" dedi.
Maç öncesi milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in arayıp, "Siz şampiyonluğu hakettiğiniz" sözlerine de vurgu yapan Burak'ın, Antalya kampından maç sonrası 2. kez arandığı da ortaya çıktı. Güneş ile Burak arasındaki görüşmede iki tarafın da göz yaşı döktüğü öğrenildi.
Fransa Ligue 1’de milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın formasını giydiği Lille, 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Maçın ardından büyük bir coşku yaşayan milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı. Şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Bugün çok gururluyuz. Fransa’da şampiyon olduk. Bizim için çok farklı bir duygu. Canım ülkeme, güzel ülkeme selamlarımı iletiyorum. Bize ’Bizim Çocuklar’ dediniz, hep destek oldunuz. Dualarınızı esirgemediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz buradaki görevimizin, misyonumuzun farkındaydık. Allah’a şükürler olsun mahcup olmadık. Herkese selamlar" diye konuştu.
Deneyimli futbolcu, şampiyonluğun ardından sahada annesini aradı ve şampiyonluk coşkusunu onunla da paylaştı.
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