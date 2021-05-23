Şenol Güneş'ten Burak'a şampiyonluk telefonu: Hak ettiniz

Takımın gol yükünü çeken Burak, maç öncesi sürpriz bir telefon görüşmesi yaptı. Milli takımlar teknik direktörü Şenol Güneş, Burak'ı aradı ve başarı diledi. Güneş, Yusuf ve Zeki'ye de moral verdi.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2021 Pazar, 15:09
Şenol Güneş'ten Burak'a şampiyonluk telefonu: Hak ettiniz
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Fransa Ligi son hafta mücadelesinde lider Lille, deplasmanda Angers ile karşı karşıya gelirken, gözler Burak Yılmaz'da.

Takımın gol yükünü çeken Burak, maç öncesi sürpriz bir telefon görüşmesi yaptı. Milli takımlar teknik direktörü Şenol Güneş, Burak'ı aradı ve başarı diledi. Güneş, Yusuf ve Zeki'ye de moral verdi. Güneş, Lille'in şampiyonluğu hak ettiğini söyledi.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, bugünkü maçı kazanması halinde PSG maçının sonucuna bakmaksızın şampiyonluğa ulaşan taraf olacak.

KRAL BURAK YILMAZ

Lille'in son haftaya lider girmesindeki en büyük nedenlerin başında ise Kral Burak Yılmaz geliyor. 35 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncu, çıktığı son 6 maçta 6 gol ve 1 asist kaydetti. Şüphesiz deplasmanda 2-0 yenik duruma düştükleri ve 3-2 kazandıkları maçta Burak Yılmaz 2 gol ve 1 asist ile oynayarak takımını zirvede tutmayı başarmıştı. Attığı inanılmaz frikik golü hala akıllarda. 


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