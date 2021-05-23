Şenol Güneş'ten Burak'a şampiyonluk telefonu: Hak ettiniz

Fransa Ligi son hafta mücadelesinde lider Lille, deplasmanda Angers ile karşı karşıya gelirken, gözler Burak Yılmaz'da.

Takımın gol yükünü çeken Burak, maç öncesi sürpriz bir telefon görüşmesi yaptı. Milli takımlar teknik direktörü Şenol Güneş, Burak'ı aradı ve başarı diledi. Güneş, Yusuf ve Zeki'ye de moral verdi. Güneş, Lille'in şampiyonluğu hak ettiğini söyledi.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, bugünkü maçı kazanması halinde PSG maçının sonucuna bakmaksızın şampiyonluğa ulaşan taraf olacak.