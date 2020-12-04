Burak Yılmaz'a UEFA Avrupa Ligi’nden büyük onur

04 Aralık 2020 Cuma, 17:46

Fransa’nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın futbolcusu seçildi. Yılmaz, Sparta Prag maçında rakip fileleri iki kez havalandırmıştı.

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta maçları geride kalırken, haftanın futbolcusu da belli oldu. UEFA Avrupa Ligi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lille’de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz’ın haftanın futbolcusu seçildiği duyuruldu. Deneyimli golcü, Sparta Prag maçında 77. dakikada Yusuf Yazıcı’nın yerine oyuna girmiş, 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımını 1-0’lık mağlubiyetten galibiyete taşımıştı.



