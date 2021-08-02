Burcu Biricik ve Kenan Doğulu: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım
Oyuncu Burcu Biricik ve şarkıcı Kenan Doğulu çıkan orman yangınları sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Yaptıkları paylaşımlarda yanan bölgelere otel yapılırsa gitmeyeceklerini açıkladılar.
Tatil beldelerinde başlayan ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yangın haberlerinden sonra ünlü isimler de radikal kararlar almaya başladı. Kenan Doğulu ve Burcu Biricik de yanan bölgelerde otel yapılması durumunda o işletmede kalmayacağını açıkladı.
“CİĞERİNİN NASIL YANDIĞINI UNUTUP O OTELLERİ PARAYA BOĞMA”
Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Kendime bir söz: Yanan ormanlık alanlarımıza yapılacak herhangi bir otele, işletmeye adımımı atmayacağım. Bundan öncekilere de atmadığım gibi. İçindeki bu yangını unutma, ciğerinin nasıl yandığını unutma! Balık hafızalı olup 2 gün sonra o otelleri parayı boğma” dedi.
“ŞARKI SÖYLEMEYECEĞİM”
Şarkıcı Kenan Doğulu ise “Bugüne kadar, bir doğa yangını sonrası inşa edildiğini bildiğim herhangi bir yerde sahne almam için gelen teklifleri kesinlikle reddettiğim gibi bundan sonra da bu yanan alanların üzerindeki tesislerde şarkı söylemeyeceğime söz veriyorum” ifadelerini kullandı.
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