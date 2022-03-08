Çiçek hastalığı nedeniyle küçükbaş hayvan hareketliliği kısıtlandı
Burdur'un Kemer ilçesinde koyun ve keçilerde çiçek hastalığı görülmesi nedeniyle ilçede hayvan hareketliliğinin kısıtlandığı bildirildi.
İlçe merkezinde yaşayan İbrahim Demirayak'ın ağılında bulunan koyunlarda kızarıklık ve yüksek ateş görülmesi üzerine yapılan incelemede hayvanlarda çiçek hastalığı olduğu belirlendi.
Demirayak'ın durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmesi üzerine Kemer İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplantıya çağırıldı.
Komisyonda, ilçe merkez mahalleleri ile Akçaören, Akören, Belenli ve Yakalar köylerinde ikinci bir karar alınıncaya kadar küçükbaş hayvan hareketlerinin kısıtlanmasına, belirtilen yerleşim yerlerinde tüm küçükbaş canlı hayvan ticaretinin yasaklanmasına, hastalığın belirtilerinin görüldüğü bölgelerde derhal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilmesi kararı alındığı kaydedildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve belirtilen köylerdeki bütün küçükbaş hayvanları aşıladı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Mustafa Sarıgül ayçiçek yağını tokatladı
- 6 yıldır taksicilik yapan Topak: Kadınlar her şeyi yapar
- Milli paraşütçü Merve Arslan kadınlara 'uçun' diyor
- Milli hentbolculardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- 8 Mart'ı serada domates toplayarak geçiriyorlar
- Bu kadınların çocukları bile laboratuvarlarda büyüdü
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
En Çok Okunan Haberler
- Benzin ve motorine bir zam daha!
- Rasim Öztekin mezarı başında anıldı
- Altun’un evinin fotoğraflanması davasında yeni gelişme
- BTP Genel Başkanı Baş'tan Rusya- Ukrayna açıklaması
- Eski Fenerbahçeli'den Kartal'a serzeniş!
- 7 yıl sonra AKP'li vekilin söyledikleri gerçek oldu
- İstanbullular dikkat: İSKİ'den önemli duyuru!
- Eski belediye başkanına silahlı saldırı
- Küçükbaş hayvan hareketliliği kısıtlandı
- Göztepe'nin hocası belli oldu! Lige geri dönüyor...