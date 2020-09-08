Burhan Kuzu'nun yargılandığı davada birleştirme önerisi

08 Eylül 2020 Salı, 17:12

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan ve yargılama sonunda beraat eden Orhan Ünğan eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hakkında, “Nüfuzunu kullanarak yargıya baskı yaptığı” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Ünğan’ın şikayeti sonrasında Burhan Kuzu hakkında “nüfuz ticareti” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı Zindaşti skandalının ardından 5 yıla kadar hapsi istenen Burhan Kuzu İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına soğuk algınlığı sebebiyle katılmazken avukatı Funda Bıçak ve İlhami Sayan katıldı.

ÖZCAN’IN DOSYASIYLA BİRLEŞTİRME ÖNERİSİ

Mahkeme başkanı iddianamede her ne kadar Orhan Ünğan’ın müşteki olarak gösterilmiş olsada dosya ile irtibatının bulunmadığını ve soruşturma aşamasında yetkisizlik kararıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiğini belirtti. Celse arasında Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne, İstanbul Sulh Ceza hakimi Cevdet Özcan hakkında yürütülen dosya ile Kuzu’nun dosyasının birleştirilmesine yönelik öneride bulunduklarına değinen Mahkeme başkanı herhangi bir değerlendirme yapılamadığını bildirildiğini belirtti.

‘DOSYALAR BİR TERAZİDEKİ KEFE GİBİ’

Kuzu’nun avukatı İlhami Sayan duruşmada müvekkilimin soğuk aldığını ve bağışıklık sisteminin zayıflaması dolayısıyla doktor tarafından 5 günlük bir rapor verildiğini ve kalabalığa girmemesi gerektiğini söyledi. Mahkemenin birleştirme önerisine katıldıklarını dile getiren Sayan, “Somut dosyadaki suçlamalar ile bahsi geçen hakim hakkındaki iddialar birbiri ile ilintilidir. Bir terazideki kefe gibi birbiriyle bağlantılıdır. Bu olay sebebiyle ya ilgili hakimin bir hatası Burhan hocanın araması ile böyle bir olay meydana gelmiştir. Müvekkilimin suçsuzluğunun ortaya çıkması bakımından dava dosyasının Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi'ndeki ilgili dosya tespit edilerek yeniden değiştirme önerisinde bulunulmasını talep ediyoruz” dedi. Duruşma Ocak ayına ertelendi.

CUMHURİYET ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen ve hakkında “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek”, “FETÖ üyeliği” suçlamaları da bulunan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, 19 Ekim 2018 akşamı tartışmalı bir şekilde 3 adamı ile birlikte tahliye edildi. Savcılık Zindaşti’nin tahliyesine itiraz etti. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak kayıplara karışan Zindaşti bir türlü bulunamadı. Zindaşti’nin tahliyesinin arkasındaki ismin Burhan Kuzu olduğu iddia edildi.

İddiaları, “Kendisini tanımam” diyerek reddeden Burhan Kuzu’nun Zindaşti bağlantısını Cumhuriyet, yemek yerken çekilmiş fotoğrafını yayımlayarak ortaya çıkarmıştı.

Zindaşti’nin tahliyesine ilişkin soruşturma başlatan HSK’nin görevlendirdiği müfettişlere ifade veren Cumhuriyet Savcısı Ercan Devrim ile hâkimler Özkan Gürel ve Ersin Öztürk “Sürekli arıyordu. İran ile ilişkiler için serbest kalmalı diye” diyerek Kuzu’nun Zindaşti’nin tahliyesi için yaptığı baskıları detaylarıyla anlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hakkında yürütülen soruşturmada ifade veren Kuzu, “Eski bir öğrencim olan Zindaşti’nin avukatı İlker uzman görüşü şeklinde hukuki mütalaamı mahkeme hakimine bildirmemi istedi. Talimat ve telkinde bulunmaksızın düşüncemi iletmek amacıyla Cevdet Özcan’ı telefonla aradım. Eğer delil yoksa tutuklanmanın bir tedbir olduğunu serbest bırakılabileceğini söyledim” demişti.