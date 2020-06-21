Büro İş'ten Kıdem Tazminatı Çıkışı: "TES zehirli bir parmak baldır"

21 Haziran 2020 Pazar, 14:52

Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) adı altında işçilerin Kıdem Tazminatlarından fon kurulması ile işçilerin birikimlerinin devlet gücü aracılığıyla posası çıkarılana kadar ezilerek yandaş sermayenin fonlanması amaçlanmak istenmektedir. TES; İşçilerin ağzına sürülen zehirli bir parmak baldan başka bir şey değildir.

Kıdem Tazminatının iş kaybına karşı güvence olarak tazminat sağlaması, işten çıkarmaları cazip olmaktan çıkarıp işsizliği önlemesi, uzun dönemli çalışma ilişkisini teşvik etmesi, deneyimli işçileri işyerinde tutarak işgücü devrinin maliyetini azaltması gibi önemli işlevleri bulunmaktadır.

Covid-19 bulaşısı nedeniyle İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken 132 milyar liradan fazla paranın işsiz kalan milyonlarca kişiye faydası olmadığı gibi TES’in de faydası olmayacaktır.

Piyasaya hakim olan lider konumunda olan şirketler üretmiş oldukları ürün ve hizmetlerin fiyatlarını belirlerken bir maliyet unsuru olan çalışanın ücretlerini ve kıdem tazminatlarını fiyatlara dahil etmektedirler. Diğer firmalarda bu fiyatlandırmalara göre kendi fiyat politikalarını ayarlamaktadırlar. Dolayısıyla kıdem tazminatı işçinin hakkı olup, sermayeyi eriten veya işverenler tarafından finanse edilen bir yük değildir. Aksine sonradan ödenecek emanet ücret parçası olan kıdem tazminatının yıllarca işveren de birikmesi ve kullanması dolayısıyla işveren finanse edilmektedir. Kıdem tazminatı uzun yıllar aynı iş yerinde çalışan bir işçinin emekli ikramiyesi, başını sokacağı ev, kara gün dostu, kefen parasıdır. AKP Hükümeti Merkez Bankasında zor günler için ayrılan kefen parası dediğimiz ihtiyat akçesini iç ettiği gibi şimdide işçinin kıdem tazminatını iç edecektir.

18 yıllık iktidarında emekçilere hiçbir şey vermeyip onları enflasyonun altında ezdiren, elindeki hakları alan ve bu konularda sicili hiç de parlak olmayan AKP hükümetinin süslü, illüzyonist söylemlerine kanmamak lazım.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonuna bağlı memur sendikası Büro-İş olarak; işçi emekçilerimizin kıdem tazminatına dokunulmasına karşı olduğumuzu ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."