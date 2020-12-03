Bursa Belediye Başkanı'na sert suçlamalar

03 Aralık 2020 Perşembe, 09:46

MasterChef’in Bursa’da çekilen bölümü için belediyenin para ödemesi Bursa'da ortalığı karıştırdı. Programda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 3 jüri üyesine ödül verdi. CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ise, yarışma için Büyükşehir Belediyesi'nin 600 bin TL+KDV tutarında ödeme yaptığını iddia etmişti.

İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın, “MasterChef’e parayı biz ödemedik, Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği ödedi” şeklindeki yanıtının, "milleti aldatmaya yönelik bir demagoji olduğunu" söyledi.

Söz konusu birliğin yönetiminin Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu, başkanlığını da Alinur Aktaş’ın bizzat kendisinin yaptığını vurgulayan Türkoğlu, “Yani ha Ali Veli, ha Veli Ali. Sayın Başkan’ın kimyası iyice bozuldu ve tam bir akıl tutulması yaşıyor diye ısrar etmemiz işte tam da bu yüzden” dedi.

"İDDİAMIZIN KAPI GİBİ ARKASINDAYIZ"

Milletin, çağın ölümcül virüsü pandemiyle boğuştuğu, aynı zamana bozulan ekonomi nedeniyle evine ekmek götürme derdine düştüğü bir dönemde, MasterChef yarışmasına para ödenmesinin abesle iştigal olduğunu belirten Selçuk Türkoğlu şunları söyledi:

“Sözlerimizin ve eleştirimizin kapı gibi arkasındayız. Hodri meydan! Biz ne demişiz?

Alinur Aktaş Bursalılar’ın yaklaşık 500 bin lirasını Acun Ilıcalı’ya vererek sokağa atmıştır demişiz. Aktaş ne demiş? Efendim 500-600 bin değil sadece 375 bin TL ödedik, bunun da 200 bin TL’sini Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ödedi, 175 bin TL’sini de BTSO aracılığı ile sponsor gıda şirketleri ödedi, yani biz ödemedik, bu iftiradır demiş.

Peki, güzel. Madem ki Alinur Aktaş ne dediğini bilmiyor. Buradan biz ona acı gerçeği hatırlatalım. Ey Alinur Aktaş, MasterChef’e parayı ödedi dediğin Birlik, önceki yıllarda Bursa Valiliği’ne bağlıydı. Ancak yaklaşık 2 yıldır Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde bulunuyor. Bütçesinin çok büyük bir kısmını da Büyükşehir karşılıyor."

"BİRLİK BAŞKANI DA SENSİN"

"Birliğin Yönetimi’ni 21 Mayıs 2020 tarihinde değiştirip atamalar da yaptınız" diyen Türkoğlu, Birlik Yönetimini de paylaştı:

Birlik başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş.

Birlik birinci başkan vekili: Kağan Mehmet Usta (İznik Belediye Başkanı).

Birlik ikinci başkan vekili: Davut Aydın (Yenişehir Belediye Başkanı).

Birlik asil katip üyeleri: Ayşegül Seyran (Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi), Hanife Yetiş (Büyükorhan Meclis Üyesi).

Birlik encümen üyeleri: Kağan Mehmet Usta (İznik Belediye Başkanı), İmdat Cav (Yenişehir Belediye Meclis Üyesi), Murat Yıldırım (Nilüfer Belediye Meclis Üyesi), Selami Ekeman (Orhangazi Belediye Meclis Üyesi).

Birlik plan ve bütçe komisyonu üyeleri: Ali Mersin (Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi). Sevim Parlak (Yıldırım Belediye Meclis Üyesi), Yusuf Akbulut (Mudanya Belediye Meclis Üyesi), Nihat Arı (Orhaneli Belediye Meclis Üyesi), Şaban Fethi Yıldız (Harmancık Belediye Meclis Üyesi).







