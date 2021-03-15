Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun elektrikleri ödenmeyen borçlar nedeniyle kesildi

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun elektrikleri, Bursaspor Kulübü'nün borçlarını ödeyememesi sebebiyle kesildi.

DHA
15 Mart 2021 Pazartesi, 11:47
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun elektrikleri ödenmeyen borçlar nedeniyle kesildi
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Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ile birlikte Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin elektrikleri, 2019 yılından bu yana biriken 4 milyon liralık borç nedeniyle kesintiye uğradı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yönetimin daha önce borçları taksitlendirmesine rağmen, taahhütlere uymaması nedeniyle stadyum ve tesislerde elektrikler kesildi.

Kulübün altyapı tesisleri Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde ise elektriklerin kesilmediği öğrenildi.



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