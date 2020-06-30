Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı'nın testi pozitif çıktı

30 Haziran 2020 Salı, 09:47

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bayhan, eklem ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle İnegöl Devlet Hastanesi’ne giderek, Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Bayhan, hastanede koronavirüs tedavisine alındı. Ahmet Bayhan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.