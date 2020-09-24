Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 24 personelin testi pozitif çıktı!

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 24 personelin testi pozitif çıktı ve pozitif çalışanlarla temasta olan 168 personelin karantinada olduğu aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2020 Perşembe, 19:06
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 24 personelin testi pozitif çıktı!
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında konuşan AKP’li Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyede 24 çalışanın Covid-19 sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

168 PERSONEL KARANTİNADA

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında, pandemi sürecine dikkat çeken AKP’li Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyede çalışan 24 personelde Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, “Bunların bir kısmının hastanede bir kısmı da evlerinde tedavileri sürüyor. Bu kişilerle temaslı 168 personelimiz de karantinada. Personelimize acil şifalar diliyorum” dedi.


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