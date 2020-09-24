Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 24 personelin testi pozitif çıktı!
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 24 personelin testi pozitif çıktı ve pozitif çalışanlarla temasta olan 168 personelin karantinada olduğu aktarıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında konuşan AKP’li Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyede 24 çalışanın Covid-19 sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
168 PERSONEL KARANTİNADA
Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında, pandemi sürecine dikkat çeken AKP’li Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyede çalışan 24 personelde Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, “Bunların bir kısmının hastanede bir kısmı da evlerinde tedavileri sürüyor. Bu kişilerle temaslı 168 personelimiz de karantinada. Personelimize acil şifalar diliyorum” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- Tartışmalı ihale ekimde
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
Video Haberler
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
- Ağır kokuların geldiği evden çıkanlar şaşkına çevirdi
- İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- Tartışmalı ihale ekimde
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi