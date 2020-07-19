Bursa'da 104 işçi hastanelik oldu

19 Temmuz 2020 Pazar, 16:26

Evrensel'in haberine göre Bosch’ta önceki gün verilen akşam yemeğinin ardından işçiler ishal, kusma, karın ağrısı, halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikada, işyeri temsilcileri işçilere Kovid-19 salgını nedeniyle değil besin zehirlenmesinden dolayı rahatsızlıkların yaşandığını söyledi. 08:00-16:00 vardiyasında çalışan 104 işçi fabrikadan çeşitli hastanelere sevk edildi.