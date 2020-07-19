Bursa'da 104 işçi hastanelik oldu
Bursa’daki Bosch fabrikasında 104 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Evrensel'in haberine göre Bosch’ta önceki gün verilen akşam yemeğinin ardından işçiler ishal, kusma, karın ağrısı, halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.
Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikada, işyeri temsilcileri işçilere Kovid-19 salgını nedeniyle değil besin zehirlenmesinden dolayı rahatsızlıkların yaşandığını söyledi. 08:00-16:00 vardiyasında çalışan 104 işçi fabrikadan çeşitli hastanelere sevk edildi.
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