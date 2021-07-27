Bursa'da balık tutmak için dereye giren kişi öldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Kocasu deresine balık avlamak için giren 1 kişi boğularak hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, balık avlamak için Bursa'dan Yörükler Mahallesi'ndeki Kocasu deresine giden Osman Sat ve arkadaşı M.K. burada bir süre vakit geçirdi.
Sat, daha sonra dere kenarına balık tutmaya gitti. Arkadaşının dönmediğini ve dere kenarında da olmadığını fark eden M.K. durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgede arama başlatan AFAD ile Jandarma ekipleri, 5 saatlik aramanın ardından Sat'ı, kaybolduğu bölgeye yakın dere içerisinde cansız bedenini buldu.
Sat'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.
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