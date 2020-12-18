Bursa'da beton dökümü sırasında inşaat kalıbı çöktü: 4 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşası devam eden binada, beton döküm işlemi sırasında kalıbın çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde yapımı devam eden H.A'ya ait binada işçiler tarafından hazırlanan kalıp, beton döküldüğü sırada ağırlığa dayanamayıp çöktü.
Çökme esnasında kalıbın altında kalan işçiler Selami A, Mevlüt Ç, Nazmi D. ve Şafi S, yaralandı.
Çevredeki yurttaşşlar tarafından inşaattan çıkartılan işçiler, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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