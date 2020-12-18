Bursa'da beton dökümü sırasında inşaat kalıbı çöktü: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşası devam eden binada, beton döküm işlemi sırasında kalıbın çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

AA
18 Aralık 2020 Cuma, 15:00
Bursa'da beton dökümü sırasında inşaat kalıbı çöktü: 4 yaralı
Abone Ol google-news

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde yapımı devam eden H.A'ya ait binada işçiler tarafından hazırlanan kalıp, beton döküldüğü sırada ağırlığa dayanamayıp çöktü.


Çökme esnasında kalıbın altında kalan işçiler Selami A, Mevlüt Ç, Nazmi D. ve Şafi S, yaralandı.

Çevredeki yurttaşşlar tarafından inşaattan çıkartılan işçiler, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler