Bursa’da çıkan yangında 20 hayvan öldü

02 Ağustos 2020 Pazar, 18:58

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Kayapa ve Başköy Mahalleleri’ne yakın alanda bulunan bir çiftlikte çıkan yangın önce Adalet Ormanı’na sonra tarım arazilerine sıçradı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına 10 arasöz, 5 dozer ve 50 ‘ye yakın personele müdahale etti. Çiftlikte 20 küçükbaşın öldüğü yangında 20 dönümlük zeytin ve ayçiçeği bulunan tarım arazileri de zarar gördü.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, “Yaklaşık 13.30’da Bursa Başköy’de meydana gelen orman yangınına çok kısa sürede müdahale ettik. 10 arasöz, 5 dozer ve 50’ye yakın personelli müdahale edildi. Bölgede aşırı rüzgar olduğu için yaklaşık 8 hektarlık alana yayıldı. Bir kısmı tarım arazileri de zarar görse de arkadaşların özverili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları belediye itfaiye ekipleriyle birlikte yapılıyor. Çıkış sebebi araştırılacak. Eğer bir sabotaj ihtimali varsa o kişiler hakkında yasal işlemler başlatılacak. 15-20 dönümlük zeytinlik ve ayçiçeği tarlası zarar gördü. Diğer zarar ormanlarımız gördü. Bu rüzgarda hava aracı yokken yangının büyümemesine şükür ediyoruz” dedi.