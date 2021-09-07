Bursa'da fırtına alarmı: Deniz otobüsleri seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden 8'i, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca, saat 17.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
Deniz otobüslerinin 07.00-11.00 saatlerindeki 6 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.
Video Haberler
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
- İkinci el otomobil piyasası için tarih verildi
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
- Feridun Düzağaç'tan 'göster telefonunu' tepkisi
- Yolcuyu hastaneye yetiştiren şoföre dehşeti yaşattı
- İsmail Saymaz'ın TRT ekranlarına nasıl sızdığını anlattı
- Sosyal medyada gündem oldu! İşte canlı yayındaki o anlar
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- AKP ve MHP ayrılacak mı?
- Taksim metro istasyonunda feci olay
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Efsane oyuncu Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi
- Kadınlara para verip, falakaya yatırmış!
- İmamoğlu'ndan önemli proje: Faizsiz kredi
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- Yoldan geçen araçalara ateş açtılar
- İlk seçimde ayrılacak
- Kömür torbasından çıkan hayatını değiştirdi