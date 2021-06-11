Bursa'da 'gaybubet evleri'ne operasyon: 8 gözaltı
Bursa’da "FETÖ’nün hücre evleri" olarak bilinen 'gaybubet evleri'ne düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 9 şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şüphelilerin "FETÖ'ye ait hücre evleri" olarak bilinen 'gaybubet evleri'nde saklandıklarını belirledi. TEM ekipleri tarafından dün örgüt mensuplarının gizlendikleri adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda farklı sektörlerde çalışan A.A., A.Ş., B.Y., B.E., G.G., L.K., S.E. ve S.K. isimli 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor. Hakkında yakalama kararı bulunan F.K.'nın da yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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