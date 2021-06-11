FETÖ'nün 'jandarma yapılanması' soruşturmasında 36 şüpheli itirafçı oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 'Jandarma Genel Komutanlığı yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 46 şüpheliden 36'sı, itirafçı oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, geçen hafta yapılan operasyonda, 46 şüpheli gözaltına alınmıştı.
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanması'nda yer aldıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, şüphelilerden 36'sı, savcılık sorguları sırasında 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu. Şüphelilerin, FETÖ içinde ilişkili oldukları bazı kişileri teşhis ettikleri, daha önce hakkında soruşturma olmayan bazı kişilerin ise isimlerini verdikleri öğrenildi.
Bu kişiler hakkında da soruşturma başlatıldığı belirtilirken, 36 şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol uygulanarak, serbest bırakıldı. Diğer 10 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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