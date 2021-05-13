Bursa'da kısıtlamaya uymayan 3 kişi, kendilerini uyaran polislere saldırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişi, kendilerini uyaran polis ekiplerine saldırdı. Şüpheliler gözaltına alınırken, 5 polis hafif şekilde yaralandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında İnegöl'e bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmadığı yönünde gelen ihbar üzerine polis ekipleri, 1. Aydın Sokak'a gitti.
Kısıtlamayı ihlal eden kişiler, polis ekiplerince evlerine gitmeleri yönünde uyarıldı. Uyarıları dikkate almayan Talip A., Osman B. ve Hikmet B., iddiaya göre, polislere saldırdı. Ekiplerin anonsu üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi.
Gelen ekipler, şüphelileri etkisiz hale getirdi. Olayda 5 polis hafif şekilde yaralanırken, saldırganlar ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi