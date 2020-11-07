Bursa'da korkutan tablo!
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son zamanlarda vaka sayısının artış gösterdiği illerden olan Bursa'da yurttaşların kurallara uymaması dikkat çekti.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Yunus Timleri, kentin kalabalık meydan ve caddelerinde maske ve mesafe denetimi gerçekleştirdi.
Son zamanlarda vaka artışının ciddi derecede artış gösterdiği Bursa'da, birçok insanın maske kullanmaması ve 65 yaş üstü yurttaşların yasak olmasına rağmen sokakta bulunması korkutan tabloyu ortaya çıkardı.
Yapılan denetimde maske ve mesafe kuralına uymayanlar uyarılırken, saat 10.00 ile 16.00 dışında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar da evlerine gönderildi.
'YASAĞIN SAATİNİ BİLMİYORDUK'
Denetim sırasında dışarıda olan 65 yaş üzeri bir çift, “Bize yasağın 17.00’den sonra olduğunu söylediler. Biz de yasaktan önce çıkıp, hava aldık. Çok özür dileriz hemen evimize gidiyoruz” dedi.
Bülent Bulut ise, “Vakaların artması normal. İnsanlar kalabalıktan uzak durmuyor. Maskeyi her fırsatta çıkarıyor. Mesafeyi kimse takmıyor. İnsanlar kurallara uymadığı sürece denetimler sürekli yapılsa ne olacak?” dedi.
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