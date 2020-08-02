Bursa'da makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı

02 Ağustos 2020 Pazar, 17:20

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin daha fazla büyümesini önlemek ve kontrol altına alabilmek amacıyla yangın söndürme araçları ve iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Yangının sıçradığı çiftlikteki 20'den fazla küçükbaş hayvan hayatını kaybetti, alevlerden kurtarılan hayvanlar araçlarla bölgeden uzaklaştırıldı.

Dumandan etkilenen itfaiye erlerine ise 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Sıkıntı oluşturabilecek bir durum görünmüyor ancak gerekirse helikopterle de müdahalede bulunabiliriz" dedi.