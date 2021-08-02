Bursa'da sıcaklık rekoru bekleniyor: Yetkililerden "sokağa çıkmayın" uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı hava tahmin raporuna göre, Bursa'da 3 gün üst üste sıcaklık rekoru bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bursa'da 3 gün üst üste sıcaklık rekoru bekleniyor.
Bursa'da bu zamana kadar 2-4 Ağustos tarihlerinde ölçülen en uç sıcaklıklar 37 ila 37,8 derece arasında kalırken, bugünden itibaren çarşamba gününe kadar termometrelerin 12.00-15.00 saatleri arasında 39 dereceyi göstermesi bekleniyor.
Nem oranının en yüksek yüzde 50 olacağı tahmin edilen Bursa'da, yetkililer mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalı uyarısında bulundu.
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