Meteoroloji’den kritik uyarı; hava sıcaklıkları 8 derece daha artacak
Mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcakların yaşandığı Ege Bölgesi’nde hava sıcaklığının 4 ile 8 derece arasında artış göstereceği bildirildi.
Meteoroloji, mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcakların yaşandığı Ege Bölgesi’nde hava sıcaklığının 4 ile 8 derece arasında artış göstereceği bildirildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir’de 39-42, Aydın’da 42-45, Manisa’da 41-43, Balıkesir’de 38-42, Çanakkale’de 36-39 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (12 ile 18 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.
Video Haberler
- 'İzmir'e meteor düştü' iddiasına açıklama geldi
- Beşiktaş’ta korkutan yangın
- Balkondan atladı, “Ölmedim” diye bağırdı
- Trafikte tehlike saçtı! O anlar kamerada
- Yurttaşlar tramvayda korku dolu anlar yaşadı
- Önce kokladı sonra çaldı! İşte o anlar
- Acı haber geldi... Cansız bedenlerine ulaşıldı
- Düğün yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı
- Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler
- Sokak köpeği av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
En Çok Okunan Haberler
- Konya’da katliam: 7 kişi yaşamını yitirdi
- Ormanlar yanarken yürürlüğe giren yasa tartışma çıkardı
- Başkan Sözen provokatörleri duyurdu
- Bodrum’da yangın!
- Sanatçı Nedret Güvenç yaşamını yitirdi
- Konya'daki katliamda yeni gelişme
- İzmir'e meteor düştü iddiası!
- Feyzioğlu'ndan Konya'daki katliam üzerine açıklama
- Bodrum'da panik: Yangın büyüdü
- O orman işçisinden tek cümlelik yorum