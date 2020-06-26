Bursaspor 'Buz'ları eritti!

26 Haziran 2020 Cuma, 22:07

Bursaspor 1 Adanaspor 0

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx), Oğuz Kağan Çalışır (xxx)

BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xxx) - Tayfur Bingöl (xxx), Mamadou Diarra (xx), Anıl Karaer (xx), Kerem Can Akyüz (xx), Abdullahi Shehu (xx) (Dk. 83 Cüneyt Köz ?), Burak Altıparmak (xx) (Dk. 72 Recep Aydın x), Burak Kapacak (xx) (Dk. 66 Abdou Razack Traore x), Özer Hurmacı (x) (Dk. 83 Aykut Akgün ?), Serdar Özkan (xx), Kubilay Kanatsızkuş (x) (Dk. 72 Ali Akman x)

ADANASPOR: Goran Karacic (xx) - Mehmet Sedef (x) (Dk. 46 Uğurcan Yazğılı x), Hakan Çinemre (xx), Evren Korkmaz (x), Özkan Taştemur (x) (Dk. 81 Canberk Dilaver ?), Celil Yüksel (x), Amidou Diop (x) (Dk. 81 Ahmet Dereli ?), Umut Sözen (x) (Dk. 66 Serges Mbilla Etame x), Moussa Bagayoko (xx), Eren Keleş (x), Emeka Friday Eze (x)

GOL: Dk. 8 Tayfur Bingöl (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Kerem Can Akyüz, Anıl Karaer (Bursaspor), Evren Korkmaz, Özkan Taştemur, Moussa Bagayoko (Adanaspor)

TFF 1’inci Lig’de 30’uncu haftanın açılış mücadelesinde Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Adanaspor’u ağırladı. İki tarafın da şiddetle puanlara ihtiyacı olduğu mücadelede gülen Bursa temsilcisi oldu. Yeşil beyazlılar, 8’inci dakikada Tayfur Bingöl’ün golüyle öne geçerken, bu üstünlüğünü korudu ve sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Bursaspor, yeni teknik direktörü İrfan Buz yönetiminde ilk çıktığı maçı kazanırken, puanını da 49’a yükseltti. Adanaspor ise 20 puanda kaldı.

3’üncü dakikada Adanaspor gole yaklaştı. Topla birlikte ceza sahasına giren Emeka Friday Eze, topu sağ ayağına doğru çekerek vuruşunu yaptı, ancak savunmada araya giren Anıl Karaer, tehlikeyi uzaklaştırıldı.

8’inci dakikada Bursaspor öne geçti. Ceza sahası içerisine doğru gönderilen topa iyi yükselen Tayfur Bingöl, beyaz noktanın biraz ilerisinden yaptığı kafa vuruşuyla, meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden filelere gönderdi: 1-0.

18’inci dakikada Bursaspor ikinci gole yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşu sonrası uzak kale direğinin çaprazından Burak Kapacak’ın ceza sahası içerisinden yaptığı vole vuruşunda, kaleci Goran Karacic meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

36’ncı dakikada Adanaspor beraberliğe yaklaştı. Topla birlikte sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Eze, kale ağzına doğru topu yerden gönderdi. Eren Keleş topa yetişemeyince, tehlike savunma tarafından uzaklaştırıldı.

74’üncü dakikada Bursaspor ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Serdar Özkan rakibini ekarte ederek önündeki boş alanda topla birlikte ilerledi. Ceza sahasına giren Serdar, topu arka direkteki takım arkadaşı Traore’ye çıkardı. Kaleci Goran Karacic son anda topa müdahale etti. Seken topta, kaleye arkası dönük şekilde vuran Traore'nin şutunda savunmaya çarpan top kaleci Karacic’de kaldı.

Karşılaşma Bursaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.



