Bursaspor'a müjde; transfer engeli kalkıyor
Transfer yasağı bulunan Bursaspor, taraftarlarına müjdeli haberi duyurdu.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor’da, uzun süredir camianın gündemini meşgul eden transfer engeline ilişkin müjdeli haber 2'nci Başkan Emin Adanur’dan geldi. Adanur, 44 dosyadaki kişi ve kurumların tamamıyla anlaşma sağlandığını açıkladı. Adanur, müjdeli haberi “Bursaspor sen çok yaşa, canım feda olsun sana” ifadeleriyle camiaya duyurdu. Bursaspor Kulübü de, “Geliyoruz” ifadesini paylaştı. Transfer engeli nedeniyle geçtiğimiz sezondan itibaren transfer yapamayan Bursaspor, yeni sezonda kadrosuna takviye gerçekleştirebilecek.
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