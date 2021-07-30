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Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Boupendza'ya İngiltere, İtalya ve Orta Doğu'dan 4 kulübün teklifi olduğunu belirterek, “Boupendza için Türkiye'den herhangi bir kulüple temas halinde değiliz. İngiltere, İtalya ve Orta Doğu'dan 4 kulübün teklifi var. O kulüplerle temas halindeyiz. Boupendza fiyatını bulduğu zaman satabiliriz. Satmazsak da yine 1 yıla kadar bizim oyuncumuz, onu değerlendirmeye devam ederiz. Boupendza da çok üst seviye bir futbolcu olduğunu ispat etti. Özellikle oynayabileceği bir kulübe, bizi de ücret olarak tatmin edecek bir ücretle giderse onu göndermeyi planlıyoruz." dedi.