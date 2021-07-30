Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Boupendza'ya İngiltere, İtalya ve Orta Doğu'dan 4 kulübün teklifi olduğunu belirterek, “Boupendza için Türkiye'den herhangi bir kulüple temas halinde değiliz. İngiltere, İtalya ve Orta Doğu'dan 4 kulübün teklifi var. O kulüplerle temas halindeyiz. Boupendza fiyatını bulduğu zaman satabiliriz. Satmazsak da yine 1 yıla kadar bizim oyuncumuz, onu değerlendirmeye devam ederiz. Boupendza da çok üst seviye bir futbolcu olduğunu ispat etti. Özellikle oynayabileceği bir kulübe, bizi de ücret olarak tatmin edecek bir ücretle giderse onu göndermeyi planlıyoruz." dedi.
Lütfü Savaş son olarak, "Boupendza'yı 8 milyon 150 bin Avro'dan aşağı vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü daha önce biz Krasnodar takımı ile 8 milyon 150 bin Avro'ya anlaştık, imza attık ve satıştan da yüzde 20 pay aldık. Boupendza istemeyince göndermedik. Dün Boupendza ile bir görüşme yaptık. Bizzat ben tercümanı aracılığı ile görüştüm. Bizim, Hatayspor'un beklentilerini anlattık. O da kendi durumunu bize sundu, net bir şekilde her şeyi konuştuk. Bundan sonra temaslar daha hızlı olacak.” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- İzmir’de korkutan baca yangını
- Hacı Bektaş Veli Festivali ertelendi
- Otobüste yolcular arasındaki maske tartışması kamerada
- TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar
- Karayolu savaş alanına döndü: 4 yaralı
- Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle yakaladı
- Pazarda ilginç anlar: Otomobile böyle müdahale ettiler
- HES kodu olmayan yolcu, otobüs şoförünü darbedip kaçtı
- Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi
- Denizden çıkan cisim tatilcileri korkuttu